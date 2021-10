Coronavirus : Les écoles ougandaises rouvrent en janvier 2022

En Ouganda, les établissements scolaires pourront reprendre leurs activités dès janvier 2022, selon une promesse faite jeudi par le chef de l’Etat, Yoweri Museveni.

«Soyez informés que les écoles seront ouvertes en janvier et le reste de l’économie sera ouvert le même mois», a déclaré le président Museveni lors d’un discours à la nation. Les écoles sont fermées en Ouganda depuis mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.

Le dirigeant ougandais mise sur une campagne de vaccination anti Covid-19 à grande échelle. Sa prévision est de réussir à vacciner «12 millions d’Ougandais d’ici la fin 2021», dont 4,8 millions de «catégories vulnérables et de première ligne», notamment les personnels de l’éducation, de la santé, de la sécurité et les adultes de plus de 50 ans.

Pour y parvenir, M. Museveni affirme disposer actuellement de 4,7 millions de doses de vaccins et que 23 millions de doses supplémentaires sont attendues d’ici la fin de l’année.

Après une seconde vague assez inquiétante, l’Ouganda a entamé fin septembre une courbe dégressive des contaminations au coronavirus, ce qui a encouragé le Gouvernement à entamer l’allègement des restrictions.