Abus sexuels : L’OMS perd le financement de l’UE pour ses opérations en RDC

L’Union Européenne (UE) a confirmé jeudi avoir suspendu temporairement le financement accordé à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en République démocratique du Congo (RDC), en raison du scandale d’abus sexuel contre des personnels de l’agence sanitaire de l’ONU.

La décision de la Commission européenne avait été notifiée à l’OMS depuis le 7 octobre 2021, mais n’a été confirmée à la presse que ce 28 octobre. «La Commission a temporairement suspendu les paiements et s’abstiendra d’accorder de nouveaux fonds liés aux activités humanitaires entreprises par l’OMS en République démocratique du Congo. Cette mesure n’affecte pas le financement de l’UE pour les opérations de l’OMS ailleurs», lit-on dans une correspondance officielle.

Le montant total de l’enveloppe ainsi suspendue s’élève à plus de 20,7 millions d’euros qui devaient service à financer des programmes Ebola et Covid-19 en RDC.

Fin septembre, une Commission d’enquête indépendante avait confirmé que plus de 80 humanitaires travaillant pour le compte de l’OMS sont impliqués dans des abus et des exploitations sexuelles lors de leurs missions en RDC entre 2018 et 2020, en pleine opération de lutte contre l’épidémie d’Ebola.

Les Européens réclament désormais à l’OMS des «garanties solides pour prévenir de tels incidents inacceptables» et d’«agir de manière décisive dans de telles situations».