La RDC déplore 45 décès de rougeole en un mois

En l’espace d’un mois, une épidémie de rougeole a tué au moins 45 personnes en République démocratique du Congo (RDC), selon les chiffres publiés ce dimanche par les autorités sanitaires locales.

L’épidémie est fortement concentrée à Kasongo, un territoire de la province du Maniema dans l’Est de la RDC. La division de la santé locale a dénombré « 342 cas dont 45 décès déjà du 22ème à la 39ème semaine épidémiologique », explique Benoit Kitenge, administrateur du territoire de Kasongo.

La rougeole est pratiquement la maladie la plus contagieuse au monde et les enfants qui la contractent peuvent avoir de graves complications, du fait notamment que cette maladie «efface» leur mémoire immunitaire, mettant leur santé et leur vie à risque pour des années, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Outre la rougeole, le territoire de Kasongo a enregistré ces dernières semaines «14 cas de poliomyélite, 2 cas de fièvre jaune et des centaines de décès dus au paludisme sévère et rebelle avec anémie», affirme Benoit Kitenge. Une urgence sanitaire donc qui «nécessite une riposte rapide et appropriée», selon l’OMS.