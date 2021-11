Une cellule du groupe Al-Shebab démantelée en Somalie

Les autorités somaliennes affirment avoir arrêté dimanche douze militants du groupe Al-Shebab, une organisation terroriste qui a juré de renverser le Gouvernement légal en place à Mogadiscio.

Ces extrémistes ont été arrêtés lors d’une opération dans la ville de Baidoa, la capitale administrative de l’Etat somalien du Sud-Ouest. Il s’agit de «toute une cellule» qui a été démantelée, selon Mohamud Mohamed Hassan, commandant de l’Agence de renseignements et de sécurité de l’Etat du Sud-Ouest.

Les islamistes d’Al-Shebab, affiliés à Al-Qaïda, revendiquent souvent des attaques meurtrières dans et aux alentours de la capitale somalienne, Mogadiscio. Leurs activités constituent une menace au quotidien pour les populations, et une possible entorse au processus électoral en cours dans le pays.

Dimanche dernier, Mohamud Mohamed Hassan a réitéré l’engagement de ses forces de l’ordre à «protéger le peuple et les candidats pendant les élections législatives fédérales», affirmant que les militants Shebab préparaient une nouvelle frappe dans la ville de Baidoa au moment de leur arrestation.