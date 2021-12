Omicron : Les Gabonais bloqués à l’étranger autorisés à regagner leur pays

Les Gabonais bloqués à l’étranger à cause des restrictions de voyages liées au variant Omicron de la Covid-19 peuvent désormais regagner leur pays, a annoncé ce dimanche, le ministère gabonais des Transports.

Sont concernés, les ressortissants gabonais en Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, en Namibie, au Lesotho, en Eswatini, au Mozambique et en Angola.

Libreville avait interdit tous les vols en provenance de ces pays d’Afrique australe, afin de freiner la propagation du variant Omicron découvert en Afrique du Sud et réputé très contagieux.

«Le gouvernement décide de mettre en œuvre une procédure d’autorisation spéciale d’embarquer à leur profit», et à leur arrivée à Libreville, ces Gabonais seront soumis aux contrôles sanitaires contre la COVID-19 (test PCR et mise en quarantaine pour les personnes non vaccinées), indique le ministère gabonais des Transports.

Au Gabon, l’obligation de présenter un pass vaccinal pour accéder aux services publics, est entrée vigueur le 15 décembre dernier, malgré les contestations populaires. Plusieurs syndicats importants du pays menacent d’entrer en «grève générale illimitée» si les autorités ne lèvent pas cette obligation.