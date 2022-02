Des soldats instructeurs belges attendus en RDC

La Belgique a annoncé mercredi qu’elle s’apprête à envoyer prochainement un groupe de ses militaires instructeurs en République démocratique du Congo (RDC) pour y aider les forces de l’ordre à endiguer les violences des groupes armés.

Bruxelles répond ainsi à une demande officielle que Kinshasa lui avait adressée en octobre 2021. Les Belges vont donc «instruire les soldats congolais de la 31ème Brigade et apporter une réponse aux groupes terroristes», indique le Département de Défense belge dans un communiqué.

Le détachement militaire belge devrait s’installer à Kindu, dans la province du Maniema où sont formées des troupes de l’unité de réaction rapide (URR) de l’armée congolaise.

En outre, deux officiers seront affectés à l’École de Commandement et d’État-Major de Kinshasa et un autre au quartier général de la Monusco, pour établir «des liens avec les autorités locales et contribuer à l’élaboration de stratégies de sécurité».

En huit semaines, la Belgique voudrait faire des soldats congolais «des experts dans leur domaine», dans l’optique «qu’ils puissent résister de manière indépendante aux conflits dans leur pays».