La Journée du Nil célébrée demain mardi en Tanzanie

La Journée du Nil, édition 2022, se tient demain mardi 22 février à Dar-es-Salam, la capitale économique de la Tanzanie, sur fond de controverse de la mise en service unilatérale par l’Ethiopie de son Grand Barrage de la Renaissance (GERD) construit sur le Nil.

Plus de 1.500 représentants venus de divers pays africains sont attendus à cet événement annuel organisé pour commémorer la création de l’Initiative du bassin du Nil (IBN), un projet sans précédent lancé le 22 février 1999. Elle rassemble les ministres en charge des Ressources en eau de tous les pays du bassin du Nil.

Placée cette année sous le thème «Le Nil : notre héritage pour la paix et la prospérité», la Journée du Nil offre également aux habitants de la région l’occasion de se réunir pour célébrer les avantages de la coopération relative au Nil, et d’échanger des expériences, des points de vue et des idées sur des questions d’actualité liées à la gestion et au développement coopératifs de l’eau et des ressources connexes dans le bassin du Nil.

Sont membres de l’IBN, le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC), l’Egypte, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda.