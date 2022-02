RDC: Turcs et Congolais scellent des accords de coopération à Kinshasa

La République démocratique du Congo (RDC) et la Turquie ont paraphé dimanche une série d’accords de coopération, à l’occasion d’une visite à Kinshasa du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les deux pays sont désormais liés par un Accord Cadre Militaire, un Protocole de Mise en œuvre de l’Assistance en Espèces, un Accord de Coopération dans l’Industrie de Défense, un Mémorandum d’Entente sur la Construction de la Place Financière de Kinshasa, un Mémorandum d’Infrastructure et de Transport Fluvial sur le Fleuve Congo et ses affluents, ainsi que des Memoranda d’Entente pour la Construction d’une route et d’une ligne de chemin de fer longue de 1.083 kilomètres.

Le président congolais, Félix Tshisékédi, a salué «un jour historique par son importance dans les relations entre la République de Turquie et la République démocratique du Congo», soulignant que la question sécuritaire constitue une «priorité» pour son pays confronté «au phénomène de groupes armés d’une part et de groupes terroristes d’autre part […], un phénomène qui a endeuillé à plusieurs reprises notre République».

Outre ces textes signés, la Turquie a offert dimanche 100.000 doses de vaccins contre le coronavirus à la RDC. Le président Erdogan a également promis que son pays fera don à la RDC de «1 million de doses de Sinovac et 100.000 doses du vaccin Turkovac». Ce dernier vaccin contre la Covid-19, est développé et fabriqué en Turquie.

La RDC est la première étape d’une mini-tournée africaine que le président turc a entamée ce lundi 20 février et devrait le conduire ensuite au Sénégal et en Guinée-Bissau.