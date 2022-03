Les athlètes Kenyans dominent le marathon de Tokyo

Le Marathon de Tokyo, l’un des six majeurs au monde, a été dominé dimanche par les athlètes kenyans Eliud Kipchoge et Brigid Kosgei dans leur catégorie respective.

Le coureur de fond Eliud Kipchoge a avalé les 42,195 km du marathon de Tokyo en 2 heures, 2 minutes et 40 secondes de course, soit une minute au-dessus du record mondial qu’il a lui-même établi à 2 heures 1 minute et trente-neuf secondes au Marathon de Berlin en 2018.

«Je suis tellement fier de gagner dans les rues de Tokyo, là où les gens ont la course dans le cœur et dans la tête. C’est formidable d’avoir maintenant remporté 4 des 6 courses majeures du marathon mondial Abbott», a déclaré Kipchoge sur son compte Twiter après la course.

Il est arrivé en tête de la course devant son compatriote Conseslus Kipruto (2 H 03 M 13 S) suivi de l’Éthiopien Tamirat Tola, en troisième place avec un chrono de 2 heures 04 minutes 14 secondes.

La Kenyane Brigid Kosgei, championne olympique en titre, s’est imposée dans le marathon féminin avec un chrono de 2 heures 16 minutes 02 secondes, établissant ainsi un nouveau record mondial dans cette catégorie. Elle devance, sur le podium, les Éthiopiennes Ashete Bekere (2h17m58s) et Gotytom Gebreslase (2h18m18s).