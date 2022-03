RDC: Trois députés provinciaux périssent dans un accident de la circulation

Trois députés provinciaux de la République démocratique du Congo (RDC) sont portés disparus depuis jeudi après un accident sur la rivière Maï-Ndombe.

Les élus avaient quitté Bandundu-ville et se rendaient dans la capitale, Kinshasa, à bord d’une voiture de transport en commun. Le véhicule a perdu ses freins alors qu’il était arrivé sur le pont Maï-Ndombe, et a fini sa course dans la profonde rivière de Maï-Ndombe.

«Parmi les 4 députés, 3 sont portés disparus. Il n’y a qu’un seul rescapé. Il y avait 11 passagers et il n’y a que 2 rescapés. Un député et un chauffeur. 9 autres passagers sont portés disparus», a affirmé le député Serge Makungu, président de l’Assemblée provinciale du Kwilu. Une équipe de recherche a été commise pour rechercher et remonter les corps. Ce drame intervient, alors que la RDC est encore sous le choc des 75 morts et la centaine de blessés la semaine dernière, dans le déraillement d’un train appartenant à la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC).