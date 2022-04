Covid-19: De nouvelles mutations du variant Omicron confirmées en Afrique du Sud

Deux nouvelles mutations du virus Covid-19 viennent d’être confirmées en Afrique du Sud. Ils sont identifiés comme étant les variantes BA.4 et BA.5 issues de la version Omicron du virus.

«Il y a cinq mutations d’Omicron observées dans le monde. Nous en observons deux, la BA.4 et la BA.5», a déclaré hier Foster Mohale, porte-parole du département sud-africain de la Santé.

Les experts sud-africains, dont le professeur Tulio de Oliveira, de l’Université du KwaZulu-Natal, rassurent que «ces sous-variants ne provoquent pas une 5ème vague et n’en provoqueront pas».

«Les premiers signes indiquent que ces sous-variants n’augmentent pas la proportion de cas confirmés par test génomique en Afrique du Sud. Il n’y a pas de raison de s’alarmer car on n’a observé aucune envolée des cas, des hospitalisations ou des décès en Afrique du Sud», a expliqué le professeur.

Mais d’autres préfères opter pour la prudence, comme Abdul Karim, épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses, qui estime qu’«il n’y a aucun moyen de prédire si ce nouveau variant sera plus grave ou plus bénin (…) Chaque nouveau variant a montré une capacité à se propager plus rapidement que le précédent».