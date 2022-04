Plusieurs nouveaux accords renforcent l’axe Kigali-Brazzaville

Le président du Rwanda, Paul Kagamé, a clôturé ce mercredi sa visite de travail en République du Congo, par la signature d’une série d’accords bilatéraux.

Ces accords couvrent plusieurs domaines, dont «l’agriculture, les infrastructures, les PME et l’artisanat, la culture et les arts, le commerce et l’industrie, les mines et la géologie, l’éducation civique et la formation qualifiante», a fait savoir la Présidence congolaise sur sa page officielle sur Twitter.

Une «Convention de concession du parc industriel et commercial de Malakou» a été également paraphé entre Brazzaville et la société rwandaise Crystal Ventures Ltd, de même qu’un «protocole d’accord» entre le pays hôte et le Fonds d’investissements Crystal ventures Ltd, relatif à la culture du ricin au Congo.

L’agence congolaise d’informations (ACI, officielle) rapporte également qu’un accord a été signé entre le Congo et la société Macefield Ventures Congo Holding S.A.S.U, sur «la conception, la construction et l’exploitation du port sec de Dolisie, dans le département du Niari», situé dans l’ouest du pays.

Enfin, les deux Chefs d’Etat, Paul Kagamé et Denis Sassou N’Guesso se sont accordés sur «l’élargissement et l’approfondissement du champ de coopération» entre leurs deux pays, d’après le communiqué sanctionnant les 72 heures de visite de la délégation rwandaise à Brazzaville.