La Banque mondiale va débourser 295 millions $ pour l’accès à l’électricité au Tchad

Le gouvernement du Tchad et la Banque Mondiale (BM) ont paraphé, ce mardi 4 mai une convention de financement des projets portant sur l’amélioration de l’accès à l’énergie électrique dans le pays.

LeaBM s’est ainsi engagée à accorder au Tchad un prêt de 295 millions de dollars pour accroître l’accès à l’énergie aux populations tchadiennes qui connaissent une grave crise énergétique accentuée ces derniers mois, par des délestages intempestifs.

La Société nationale d’électricité (SNE) dont la capacité de production actuelle est de 120 MW, n’arrive pas à desservir convenablement la capitale, N’Djamena et les localités de l’intérieur.

Avec ce financement de la Banque Mondiale, l’accès à l’énergie au Tchad devrait passer «de 6% à 30% d’ici cinq ans», d’après le document signé par le représentant résident de la BM au Tchad, Rasit Pertev, et le ministre tchadien de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération, Mahamat Hamid Koua.

«On estime à plus de six millions de personnes qui bénéficieront des services d’électricité. De plus, le projet permettra l’électrification d’environ 850 centres médicaux et 700 écoles principalement dans les zones rurales, ainsi que 150 centres médicaux et 200 écoles au profit des réfugiés et communautés hôtes», a expliqué M. Pertev.