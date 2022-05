La Somalie a enfin une date pour son élection présidentielle 2022

Après plusieurs reports, l’élection présidentielle en Somalie aura finalement lieu le 15 mai 2022, selon le calendrier électoral annoncé jeudi par le Comité parlementaire chargé de l’organisation de ce scrutin.

Ce calendrier prévoit le dépôt des candidatures à la présidentielle durant la période du 8 au 10 mai 2022. Le 11 mai, les candidats présenteront leurs programmes électoraux devant les deux chambres du parlement (l’Assemblée du peuple et le Sénat), avant le vote final le 15 mai.

L’organisation de ce scrutin est confiée à un Comité parlementaire mis en place ce jeudi, en remplacement de la Commission électorale nationale dont le mandat a expiré.

L’actuel président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, est hors mandat constitutionnel depuis plus d’un an et le retard dans l’organisation des élections a failli faire basculer le pays dans un nouvel imbroglio politique.

Le pays espère désormais boucler ce long processus électoral, rétablir les institutions dans leurs mandats constitutionnels et se concentrer sur les défis sécuritaire et économique.