Greenpeace réclame une enquête sur l’attribution des contrats forestiers en RDC

L’ONG internationale de défense de l’environnement «Greenpeace» vient de saisir la justice de la République démocratique du Congo (RDC) aux fins de tirer au clair, des suspicions de corruption dans l’attribution de contrats forestiers.

Les concessions concernées remontent à la période 2014-2020, et impliquent six anciens ministres congolais de l’Environnement, à savoir : Robert Bopolo, Bienvenu Liyota, Athys Kabongo, Franck Mwedi Malila, Amy Ambatobe et Claude.

«Au regard des faits extrêmement graves qui sont exposés dans le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF), nous avons demandé au procureur général près la Cour de cassation d’ouvrir une enquête judiciaire», a déclaré Irène Wabiwa, de Greenpeace Afrique.

Le rapport de l’IGF accuse ces six ministres d’avoir recouru la procédure de gré à gré dans l’attribution de ces contrats litigieux, en violation des lois du pays. Ils sont également accusés d’avoir délivré ces permis en «l’absence de dépôt de cautionnement» et en faisant preuve d’un «favoritisme délibéré».

A travers sa démarche, Greenpeace espère «obtenir la levée des immunités de ceux qui sont au Parlement, établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans ces attributions illégales de concessions forestières et sanctionner les coupables», a expliqué Mme Wabiwa.