Mondial 2022 : Le Roi Mohammed VI décore les lions de l’Atlas

Le Souverain a décoré les membres de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lakjaâ, l’entraîneur de l’Équipe Nationale, M. Walid Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de Ouissams Royaux.

Ainsi, Le Roi a décoré du Ouissam MM. Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, Youssef En-Nesyri (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Achraf Dari, Walid Cheddira, Ahmed Reda Tagnaouti (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Bilel El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El Idrissi et Yahya Jabrane.

L’exploit des Lions de l’Atlas a fait franchir, collectivement, un cap psychologique aux pays africains, arabes et musulmans, et plus largement, aux nations prétendument petites qu’il est permis de rêver faire partie de la cours des grands.

Un accueil d’une grande ferveur populaire leur a été réservé depuis leur arrivée à l’aéroport de Rabat jusqu’au Palais Royal où ils sont reçus par le Roi Mohammed VI.

L’académie Mohammed VI de football est un centre de formation de football marocain créé sur instruction du Roi Mohammed VI. Cette académie a été inaugurée par le Roi en 2009.

Les Lions de l’Atlas ont brillé en montrant les valeurs universelles qui font la force du modèle marocain, sous le Leadership clairvoyant de Sa Majesté Le Roi, à savoir l’audace, la force de conviction, la discipline, la solidarité et l’altruisme, outre le respect de l’autre et les valeurs familiales.