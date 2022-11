Le taux d’inflation annuel en Egypte atteint le chiffre record de 16,30 % en octobre (CAPMAS)

Le taux d’inflation annuel en Egypte a atteint en octobre dernier, le chiffre record de 16,30 %, contre 7,30 % durant le même mois en 2021, selon le dernier rapport de l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS).

La tendance est aussi à la hausse en glissement mensuel ; les prix ayant grimpé de 2,50 % en octobre par rapport à septembre 2022.

Cette hausse a été occasionnée par l’envolée des prix des légumes de 7,60 %, des produits laitiers et des œufs de 5,70 %, de la viande et de la volaille de 3,40 %, des céréales et du pain de 1,60 % et du prêt-à-porter de 2 %, à s’en tenir aux données de la CAPMAS.

Des experts locaux pointent aussi du doigt les ruptures des approvisionnements en denrées alimentaires et en énergie provenant de Russie et d’Ukraine, deux pays en guerre depuis quelques mois. Certains prévoient une hausse de l’inflation à 20 % d’ici la fin de l’année.

En septembre 2022, le taux d’inflation annuel de l’Egypte est passé à 15,30 %, contre 8 % le même mois en 2021.

Pour tenter de freiner l’inflation, la Banque Centrale d’Egypte (BCE) a relevé ses taux d’intérêt directeurs de 200 points de base (2 %), fin octobre dernier.