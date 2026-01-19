CAN 2025 : Plusieurs joueurs des Lions de l’Atlas distingués au terme de la compétition

Le Comité technique de la Confédération africaine de football (CAF) a livré dans la soirée du dimanche 18 janvier, à Rabat, son classement des meilleurs acteurs de l’ensemble de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Selon le classement opéré par le Comité technique de la CAF, le trophée du ‘Meilleur joueur de la CAN’ a été décerné au Sénégalais Sadio Mané pour ses rendements divers sur les pelouses marocaines durant ce tournoi panafricain.

Du côté marocain, l’attaquant Brahim Diaz du Real de Madrid a été couronné comme «Meilleur buteur» de cette Coupe continentale avec 5 buts. Le prix du «Meilleur gardien» de cette grand-messe du football africain est revenu au Marocain Yassine Bounou.

L’ensemble de la sélection des Lions de l’Atlas a été honorée comme « Equipe fairplay » de la 35è édition de la CAN. Un prix reçu par le capitaine Achraf Hakimi au nom de ses coéquipiers.

Au terme de cette CAN 2025, des officiels et responsables des Fédérations sportives en charge d’organiser la CAN 2027 (en Afrique orientale) se sont vus remettre le drapeau de la CAF. Il s’agit du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda qui coorganiseront la prochaine CAN en 2027.