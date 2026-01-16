Ouganda : Vers une énième victoire du parti du Président Museveni aux élections générales de ce 15 janvier

Après la tenue des élections générales de ce jeudi 15 janvier en Ouganda, l’opposant Bobi Wine a été assigné à résidence dans la soirée de cette journée du vote, a dénoncé son parti, alors que les premiers décomptes électoraux publiés ce vendredi créditent le Président sortant, Yoweri Kaguta Museveni au pouvoir depuis 1986, d’une large avance pour le compte de la présidentielle.

Selon la Commission électorale, après le dépouillement des urnes dans moins de la moitié des bureaux de vote du pays, « Yoweri Museveni obtient 76,25 % des suffrages, contre 19,85 % pour Bobi Wine de son vrai nom Robert Kyagulanyi.

« L’Armée et la Police ont encerclé la résidence du Président Kyagulanyi Ssentamu Robert, le plaçant de facto, ainsi que son épouse, en résidence surveillée », a dénoncé jeudi soir la Plateforme d’unité nationale (NUP), le parti du jeune opposant âgé de 43 ans.

La journée électorale a été marquée par d’importants problèmes techniques, selon plusieurs témoignages recoupés. Le résultat définitif des scrutins des scrutins présidentiel et législatif, est attendu le 17 janvier à 14H00 GMT, selon la Commission électorale.

Nombre d’observateurs voient dans ces élections une simple formalité pour le Président sortant, Yoweri Museveni qui brigue à 81 ans, son septième mandat consécutif.

Depuis le 13 janvier 2026, les autorités ougandaises bloquent internet dans le pays, et un important dispositif sécuritaire a été mis en place à l’échelle nationale, durant le déroulement de ces élections.