Entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le Président Buhari sur l’avancement du projet de Gazoduc Nigeria-Maroc

Le Roi Mohammed VI et le Président nigérian Muhammadu Buhari, se sont entretenus, dimanche au téléphone, sur les projets stratégiques en cours entre les deux pays, particulièrement le Gazoduc Nigeria-Maroc et la création d’une usine de production d’engrais au Nigeria.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur détermination commune à concrétiser, dans les meilleurs délais, ces projets stratégiques. Le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui doit relier le Nigeria au Maroc en traversant 14 pays de l’Ouest africain, est appelé à devenir une référence en relations Sud-Sud.

Ce grand projet permettra d’acheminer le gaz nigérian jusqu’au Maroc pour ensuite desservir l’Europe, en passant par la plupart des pays membres de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Quant à l’usine d’engrais au Nigeria, elle permettra au Groupe OCP, leader mondial des phosphates, d’élargir ses investissements dans le Continent, avec d’autres grands projets en Éthiopie et au Ghana. Évaluée à plus de 1,3 milliard de dollars, l’usine d’engrais de l’Office Chérifien des Phosphates au Nigeria devrait entrer en fonction vers la fin de 2023.

Au cours de leur entretien, le Roi Mohammed VI et le Président Buhari ont également évoqué la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, sujet sur lequel le Président Buhari a remercié le Souverain marocain pour l’appui solidaire du Royaume, notamment à travers la formation des Imams nigérians à l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates, au Maroc.