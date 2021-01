Djibouti obtient une suspension du paiement de sa dette envers l’Italie

Le gouvernement de Djibouti est parvenu ce 28 janvier à un accord avec l’Italie pour suspendre le paiement de sa dette, dans la logique de l’initiative du G20 pour la suspension du service de la dette.

Cet accord devrait permettre à Djibouti d’atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus et « témoigne l’engagement et le soutien de l’Italie en faveur de la république de Djibouti dans sa trajectoire de croissance économique, ainsi que la profonde et sincère amitié entre les deux pays », a indiqué le diplomate italien, cité par la presse locale djiboutienne.

Selon la Banque mondiale, la croissance à Djibouti retombe à 1,3% en 2020, contre une projection initiale de 7,5%, en raison du COVID-19 et ses conséquences, notamment plus de deux mois de confinement décrétés au début de l’épidémie dans ce pays.

Les bouleversements provoqués par la pandémie de coronavirus ont amené le G20 a décider de la suspension du paiement de capitaux et intérêts sur la dette des pays débiteurs sera étendue jusqu’au 30 juin prochain, avec la possibilité d’une extension supplémentaire de six mois.