Vaccin anti Covid-19 : L’UA obtient 400 millions de doses supplémentaires

Pour la prochaine campagne de vaccination contre le coronavirus qui débutera en avril prochain, l’Union Africaine (UA) aura à sa disposition, quelques 670 millions de dose de vaccins, soit 400 millions de plus que la quantité annoncée mi-janvier.

L’annonce a été faite ce jeudi par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), assurant que ces doses supplémentaires « ont été garanties auprès du Serum Institute of India (SII)», qui produit à grande échelle des doses du vaccin contre le Covid-19 « Covishield », développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford, pour l’Inde et une grande partie des pays en développement.

Le 13 janvier, l’UA avait annoncé avoir obtenu un premier lot de 270 millions de vaccins sur fonds propres, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin. Sur le continent, seuls quatre pays ont déjà commencé à vacciner leur population : le Maroc, l’Egypte, les Seychelles et la Guinée. Maurice a également annoncé le début de sa campagne dès le 02 février.

Hier, le CDC Afrique a appelé les acteurs du secteur privé africain à soutenir les efforts du continent pour assurer une vaccination adéquate contre le COVID-19. Déjà, le géant de la téléphonie mobile, MTN, a annoncé un don de 25 millions de dollars pour soutenir le programme de vaccination de l’Union africaine contre ce virus.