La Banque mondiale débloque des fonds pour aider la Côte d’Ivoire à combattre le Coronavirus

La Banque mondiale (BM) a annoncé ce lundi, sa décision d’accorder un prêt de 622.000 Dollars à la Côte d’Ivoire pour soutenir sa lutte contre le coronavirus (Covid-19) où six cas de contamination ont été confirmés.

Il s’agit d’un «soutien d’urgence pour le financement d’une première partie du plan de préparation contre le coronavirus», a expliqué ce lundi la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Coralie Gevers, lors d’une cérémonie à Abidjan.

L’institution de Breton Woods se dit prêt à «apporter un financement supplémentaire» en fonction de l’ampleur de l’épidémie dans ce pays et à «travailler étroitement avec le gouvernement de Côte d’Ivoire pour évaluer les impacts potentiels du COVID-19 sur l’économie».

Avec six cas positifs au Coronavirus, la Côte d’Ivoire a pris des mesures importantes pour éviter une propagation du virus. Elle a notamment suspendu l’accès de son territoire aux voyageurs non ivoiriens en provenance des pays qui comptent plus de 100 cas confirmés de contamination au coronavirus.

Le gouvernement ivoirien a également décidé la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, ainsi que des boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, suspendu les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux et interdit les rassemblements publics de plus de 50 personnes.