Covid-19 : Le Togo lance une opération de transferts monétaires pour soutenir les ménages

Le Gouvernement togolais a lancé ce mercredi 8 avril, un programme de transferts monétaires destiné à soutenir les citoyens dont les revenus ont été impactés par les mesures imposées par l’Etat d’urgence sanitaire face à la pandémie de coronavirus.

Dénommé « Novissi » (solidarité), le programme promis par le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, s’adresses aux Togolais à modeste revenus, notamment les « conducteurs de Taxi moto et de taxis, les portefaix, les revendeuses, les vendeurs ambulants, les couturiers, etc.»

Les prétendants au programme « Novissi » doivent notamment être citoyen togolais âgé de 18 ans au moins et disposer d’une carte d’électeur.

Ils s’inscrivent via leur téléphone portable à partir du numéro *855#, et un montant leur sera alloué chaque quinze jours à raison de 6.125 Cfa (12.250 Cfa par mois) pour les femmes, et 5.250 CFa (10.500 Cfa par mois) pour les hommes. Les montants sont transférés aux personnes via paiement mobile durant toute la période d’urgence sanitaire.

Au 7 avril 2020, le Togo comptait 65 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 23 guéris et 3 décès.

Fin mars, le chef de l’Etat Faure Gnassingbé a décrété l’état d’urgence pour trois mois, et instauré un couvre-feu de 20h à 06h du matin dans la capitale, Lomé, où se concentre la majorité des cas.

Ce mardi, le couvre-feu a été étendu à la préfecture de Tchaoiudjo, au centre du pays, notamment à Sokodé, où une dizaine de cas de covid-19 ont été confirmés cette semaine.