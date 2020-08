Covid-19 : Le Forum économique de Davos ajourné à juin 2021

L’édition 2021 du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse, ne pourra pas tenir en janvier prochain comme prévu, en raison de la pandémie de coronavirus.

«L’avis des spécialistes est que la manifestation ne peut pas se tenir de manière sûre en janvier (…) Le Forum économique mondial a donc décidé cet après-midi, de reprogrammer la rencontre annuelle 2021 à Davos au début de l’été prochain», a annoncé le directeur général du WEF, Adrian Monck.

Toutefois, une version numérique est annoncée pour la semaine du 25 janvier 2021 appelée «Dialogues de Davos», en attendant la session présentielle de juin 2021.

Le Forum de Davos est considéré comme l’un des plus grands rendez-vous de l’élite mondiale, où, chaque année, une poignée de dirigeants africains sont invités à rejoindre des hommes politiques, des chefs d’entreprise, des activistes, des célébrités et les dirigeants d’organisations multilatérales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc.