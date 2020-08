Donald Trump accorde la nationalité américaine à deux Africains

Deux citoyens Africains ont officiellement acquis leur nationalité américaine, à la faveur d’une cérémonie de naturalisation ce mercredi à la Maison Blanche, en présence du président Donald Trump.

Il s’agit d’un agent de santé originaire du Ghana et d’une enseignante soudanaise, qui ont prêté serment aux côtés de trois autres expatriés, devant le secrétaire d’État à la Sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, avant de recevoir des mains du président Trump, leur certificat de nationalité américaine.

« Vous avez suivi les règles, vous avez obéi aux lois, vous avez appris notre histoire, vous avez embrassé nos valeurs et vous avez prouvé que vous étiez des hommes et des femmes de la plus haute intégrité », a dit le président Trump aux cinq nouveaux Américains, lors de cette cérémonie diffusée dans le cadre de la convention du parti républicain.

Mais la cérémonie a été critiquée sur sa forme, les Démocrates déplorant le fait qu’un haut fonctionnaire, en l’occurrence M. Wolf, ait accompli ses fonctions officielles dans le cadre de la convention d’un parti politique, de surcroît dans l’enceinte d’un bâtiment officiel de l’État à savoir la Maison Blanche.