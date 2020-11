Le tourisme mauricien hautement primé aux World Travel Awards

Le secteur touristique de l’Île Maurice vient d’être hautement récompensé aux prestigieux World Travel Awards (WTA), malgré une année 2020 durant laquelle la pandémie du coronavirus a porté un véritable coup dur à ce secteur d’activité.

Lors de la 27ème édition des WTA, catégorie Océan Indien, l’Île Maurice a obtenu quatre récompenses, à savoir : Première destination de tourisme d’aventure, Première destination culinaire, Première destination de mariage en 2020 et Première destination de lune de miel.

« Les forêts luxuriantes, les chutes d’eau sauvages, la faune et la flore uniques et les plages bordées de palmiers » ont joué dans le choix de l’Île Maurice comme première destination de tourisme d’aventure de l’océan Indien et de Première destination de lune de miel de l’océan Indien, a expliqué la WTA.

L’Office du tourisme mauricien (MTPA) a été nommé Meilleur office de tourisme de l’océan Indien pour la troisième année consécutive.

Côté hébergement, le groupe hôtelier mauricien Constance remporte le prix de « la meilleure marque hôtelière » tandis que le Constance Prince Maurice est titré « Meilleur hôtel culinaire ». Deux autres hôtels mauriciens ont été récompensés : le Four Seasonsat Anahita en tant que Meilleure résidence et le Maradiva, Meilleur Resort de luxe.

En outre, la compagnie Air Mauritius a remporté les prix de Meilleure compagnie en classe économie et Meilleure marque, l’aéroport international SSR est quant à lui primé Meilleur aéroport de la région.