Le français Global Technologies pour redonner vie aux télécom en Centrafrique

La Société centrafricaine des télécommunications (SOCATEL), à terre depuis un moment, pourrait se relever, grâce à un accord signé ce jeudi entre Bangui et la société française Global Technologies.

Selon cet accord, le groupe français devra « restaurer un ancien réseau de faisceau hertzien » qui a été construit il y a plus de quarante ans. Les Français proposent, en suite, de « restaurer la boucle avec quelques pylônes en plus, ce qui fera qu’en cas de rupture du faisceau hertzien, nous aurons la possibilité d’acheminer les communications. Ce réseau sera donc considéré comme un back-up au réseau de la fibre optique», a expliqué le président du groupe Global Technologies, Jean-Paul Steinitz.

Dans l’immédiat, Global Technologies devrait aider la SOCATEL à approvisionner en internet et en téléphone au moins 40% de la population centrafricaine, essentiellement dans le sud et l’ouest du pays, avant d’envisager une couverture plus large à long terme.

La SOCATEL traverse un moment difficile depuis le début d’année 2020, après une crise financière qui couvait depuis 2007. Le personnel s’était mis en grève, réclamant plusieurs dizaines de mois d’arriérés de salaire.