Ouganda : Bilan en hausse après la répression des manifestations contre l’arrestation de l’opposant Boby Wine

Le bilan de la violente répression mercredi contre les manifestations des partisans de l’opposant ougandais Boby Wine, vient d’être revu à la hausse, passant de trois à sept morts.

Ces manifestations ont éclaté mercredi après l’arrestation du député ougandais et candidat à l’élection présidentielle, Robert Kyagulanyi, plus connu sous son nom d’artiste, Boby Wine. La police l’accuse d’avoir «sans cesse violé les directives électorales sur la Covid-19 avec la tenue de rassemblements de plus de 200 personnes, le chiffre réglementaire par meeting de campagne ».

La manifestation de ses partisans pour exiger sa libération s’est muée en affrontements avec les forces de l’ordre. Un premier faisait état de trois manifestants morts et 34 blessés, dont certains par balles, selon la Croix Rouge. Ce chiffre vient d’être revu à la hausse, passant à au moins sept morts.

A 76 ans, le Chef de l’Etat ougandais Yoweri Museveni est candidat pour un sixième mandat consécutif à la Présidence qu’il occupe depuis 1986. Il a face à lui une dizaine de candidats, dont le plus «redouté» est le jeune opposant de 38 ans, Boby Wine.