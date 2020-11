Sahara- Guerguarat: Haïti apporte son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Haïti a affirmé suivre avec attention la situation à Guerguarat, dans le sud du Maroc, et apporter son soutien au Royaume et à son intégrité territoriale.

Dans un tweet publié samedi soir, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes haïtien souligne que la République d’Haïti salue l’intervention pacifique du Maroc pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, et appelle au respect des résolutions des Nations Unies pour trouver une solution politique au conflit régional autour du Sahara.

Le 13 novembre, les Forces Armées Royales marocaines avaient chassé les milices séparatistes du polisario qui bloquaient le passage de Guerguarat au Sahara Marocain, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, et rétabli la libre circulation entre le Royaume et les pays d’Afrique subsaharienne.