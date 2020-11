Ouganda : L’opposant Boby Wine libéré sous caution

L’opposant ougandais Robert Kyagulanyi, plus connu sous son nom d’artiste, Boby Wine, a été finalement libéré sous caution, après avoir été inculpé pour violation des règles anti-coronavirus dans son pays.

Principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni à la présidentielle du 14 janvier 2021, Boby Wine avait été arrêté en début de semaine dernière, accusé par la police d’avoir «sans cesse violé les directives électorales sur la Covid-19 » avec la tenue de rassemblements de plus de 200 personnes, le chiffre réglementaire par meeting de campagne.

Dans son acte d’accusation, le tribunal de Kampala le tient coupable d’«actes susceptibles de propager une maladie infectieuse» et infractions aux «règles sur le Covid-19».

Son arrestation avait provoqué la colère de ses partisans qui sont descendus dans les rues de la capitale Kampala et dans d’autres villes du pays. Ces manifestations ont dégénéré en violents affrontements entre militants et forces de l’ordre qui ont fait 37 morts, selon un bilan actualisé fourni par la police.

Moses Byaruhanga, un des adjoints du chef de la police ougandaise, indique qu’«il y a encore de nombreuses personnes toujours hospitalisées, environ 45 personnes qui reçoivent des soins dans divers hôpitaux » et « plus de 300 suspects » arrêtés pour avoir « pris part à des émeutes, des pillages, des caillassages de véhicules et des blocages de routes ».