Eswatini : projet d’énergie solaire à l’échelle nationale.

Le Premier ministre d’Eswatini, Themba N. Masuku, a annoncé, mercredi, l’achèvement d’un important projet d’énergie solaire à l’échelle nationale.

Le projet, qui apporte de l’eau chaude courante à chaque clinique de santé publique d’Eswatini à la suite d’un programme de 9 mois, a réussi à installer 92 unités d’eau chaude à énergie solaire pour fournir de l’eau courante chaude gratuite au personnel médical et aux patients.

Ces stations d’eau chaude ont été installées dans toutes les cliniques médicales gouvernementales du Royaume et bénéficieront à 10.000 personnes par jour, a déclaré le Premier ministre lors d’une réception organisée à cette occasion, qualifiant ce projet de «grande réussite».

Pour sa part, Robert Frazer, PDG de Frazer Solar, a déclaré que «la pandémie du Covid-19 a intensifié le besoin d’accès à l’eau et à l’assainissement sur le continent africain. Il y a un an, de nombreuses cliniques n’avaient pas assez d’eau chaude pour les patients et le personnel, mais nous sommes très fiers d’être ici aujourd’hui avec 92 unités solaires fournissant de l’eau chaude gratuite aux cliniques et aux patients pour les années à venir».