Electricité : Le Gabon enclenche son processus de transition vers l’énergie verte

Le Gabon va procéder à la construction d’une Centrale hydroélectrique pour palier le déficit d’énergie électrique, notamment dans sa capitale, Libreville, et enclencher ainsi sa transition vers une énergie plus propre.

La future infrastructure sera financée à hauteur de 117 milliards de francs CFA via un partenariat public-privé et avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), a indiqué ce lundi par le ministre gabonais de l’Energie, Alain Claude Bilie By Nzé.

«Le gouvernement vise les 80% de production en hydroélectricité et va donc remplacer tout ce qui est énergies thermiques produites à partir du gazole», a encore détaillé Alain Claude Bilie By Nzé.

Les travaux de la nouvelle Centrale hydroélectrique doivent durer trois ans. A terme, sa capacité devrait atteindre les 40 mégawatts, ce qui augmentera de 13% les capacités en électricité de la capitale, Libreville.

Pour Robert Masumbuko, représentant de la BAD, son institution «accompagne la transition énergétique du Gabon» car il y a «trop de vieilles Centrales diesel qui ne sont pas bonnes pour le gouvernement et chères pour les consommateurs. A l’avenir ce sera de l’hydro, ce sera moins cher et ce sera vert».