Banque mondiale débloque 125 millions de dollars d’appui au développement en Centrafrique

La République de la Centrafrique a paraphé le week-end écoulé deux conventions avec la Banque mondiale, pour le financement de projets de développement, pour un montant total de 125 millions de dollars.

Il s’agit d’une convention de financement du développement du capital humain «sous forme de don pour un montant de 50 millions de dollars sur 5 ans », indique un communiqué de la Présidence centrafricaine.

La deuxième convention, toujours pour une durée de 5 ans, porte sur un financement de 75 millions de dollars et concerne le rétablissement des infrastructures et la connectivité.

«A travers ces appuis, la Banque mondiale vise à renforcer son soutien pour promouvoir la paix pour le développement et jeter les bases d’un avenir meilleur pour tous les Centrafricains», a confié à la presse, le vice-président de la banque mondiale d’Afrique de l’ouest et centrale, Ousmane Diagana, en visite dans la capitale, Bangui.

Les projets financés devraient renforcer le capital humain et l’autonomisation des femmes et des filles, et permettre le désenclavement des zones rurales de la Centrafrique.