Le groupe «Afrique 50» ouvre grandement ses portes à l’Angola

Le groupe «Afrique 50» basé au Maroc, souhaite voir l’Angola intégrer ses actionnaires, et l’a formellement notifié à Luanda ce lundi 22 novembre, lors d’un échange entre le Chef de l’Etat, João Lourenço et le président du groupe, Alain Ebobissé.

Plateforme d’investissements dans les infrastructures panafricaines, «Afrique 50» souhaite compter sur l’expérience et le soutien du géant producteur de pétrole d’Afrique, pour mener à bien d’ambitieux projets d’infrastructure sur le continent.

le Chef de l’Etat João Lourenço et le président du groupe «Afrique 50» ont abordé la coopération entre l’Angola et le groupe dans le domaine de l’énergie solaire et exploré les moyens pouvant permettre à l’Angola d’«accroître ses investissements dans le secteur des infrastructures».

Le groupe «Afrique 50» siège à Casablanca, au Royaume du Maroc, et compte aujourd’hui 28 membres. L’Angola est invité à y adhérer en qualité d’actionnaire.