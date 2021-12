Zambia Airways fait son retour dans les airs

Zambia Airways, la nouvelle compagnie aérienne de Zambie, a officiellement repris ses activités ce 1er décembre 2021, avec un vol inaugural reliant la capitale Lusaka à Ndola dans le nord.

Ce retour dans les airs de Zambian Airways, près de 30 ans après sa liquidation, a été possible grâce à une coopération avec Ethiopian Airlines, le géant transporteur aérien de l’Ethiopie.

Le ministre zambien des Transports et de la Logistique, Frank Tayali, a salué «un pas dans la bonne direction à l’heure où la Zambie s’efforce de devenir un hub aérien en Afrique australe». Il s’est dit optimiste pour des retombées positives de cette reprise, notamment sur le secteur touristique zambien.

Zambia Airways opérera cinq à six liaisons domestiques par semaine vers Ndola et Livingstone, ancien chef-lieu de la Province méridionale. Elle ajoutera des destinations continentales vers l’Afrique du Sud et le Zimbabwe au premier trimestre 2022.