Covid-19 : Le variant Omicron n’échappe pas aux vaccins

Des scientifiques sud-africains ont affirmé mercredi que les vaccins anti coronavirus actuellement disponible sont capables d’assurer une protection suffisante contre le nouveau variant Omicron.

Ces scientifiques qui ont mis en évidence ce nouveau variant fin novembre, redoutaient une résistance accrue aux vaccins. Dans leur dernier rapport de surveillance, ils affirment que «le profil de mutation et l’image épidémiologique suggère qu’Omicron est capable de contourner une partie de notre protection immunitaire pour provoquer une infection, mais la protection contre les maladies graves et la mort par les vaccins devrait être moins affectée».

Ce variant demeure toutefois le plus virulent à ce jour, et remet en cause l’allègement entamé des mesures anti Covid-19 mises en place dans plusieurs pays. Certains Etats restreignent l’accès à leur territoire, surtout pour les voyageurs en provenance d’Afrique australe, malgré l’avis contraire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avec ses nombreuses mutations, Omicron est une forme de la Covid-19 plus évoluée et capable de s’adapter et survivre mieux que le variant Delta. Il possède une vingtaine de mutations dont certaines sont qualifiées de «préoccupantes» par les experts de l’OMS.