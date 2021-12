Un monument dédié aux soldats russes érigé en Centrafrique

Un monument a été inauguré ce début de semaine en Centrafrique pour rendre hommage aux soldats russes qui soutiennent la lutte contre les groupes rebelles dans le pays.

Le monument composé de statues de soldats russes, est baptisé «Ti Bata Siriri Na Be Africa» qui signifie «Préservons la paix en Centrafrique», et est logé dans la capitale, Bangui.

Il «symbolise la fraternité entre les soldats russes et leurs frères d’armes des Forces armées centrafricaines qui ont réussi en si peu de temps et au prix de leur vie, à libérer les villes et plus de 90% du territoire de la RCA qui étaient occupés par les groupes armés depuis trois décennies», explique un communiqué de la présidence centrafricaine.

Bangui et Moscou se sont fortement rapprochées ces derniers temps via des coopérations militaire, économique et culturelle, ce qui suscite des critiques au sein de la communauté internationale.

L’Etat centrafricain envisagerait même d’instaurer prochainement l’apprentissage de la langue russe dès la première année d’Université, en remplacement de l’Espagnol.