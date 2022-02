Brazzaville inaugure le premier Centre africain de recherche en ‘Intelligence artificielle’

Le premier Centre continental de recherche en intelligence artificielle (CARIA) d’Afrique a été inauguré ce 24 février 2022 à l’Université Denis Sassou N’Guesso du Congo.

Le CARIA aura vocation à «entreprendre des recherches de pointe sur l’intelligence artificielle en se concentrant sur une approche centrée sur l’homme afin de maximiser les avantages et de contrer les défis du développement», a expliqué jeudi le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo.

L’objectif visé par les promoteurs est «l’amélioration et l’exploitation du potentiel de la recherche artificielle et les effets transformateurs sur les finances, la santé, l’agriculture, les transports, l’environnement, les mines et les télécommunications».

Au moins six projets de recherche sont prévus dans ce Centre pour cette année académique 2022-2023, indiquent les autorités congolaises. Ces projets concernent le réseau de neurones, la vision par ordinateur, la machine-learning, la réalité virtuelle et augmentée, le traitement du langage naturel, la robotique et l’automatisation industrielle ainsi que l’informatique génétique.

Le CARIA offrira des formations en Licence, Master et Doctorat, ainsi que des formations certifiées en ligne pour les jeunes africains. Il y est également dispensé un programme d’initiation à la robotique et intelligence artificielle à travers la «classe verte» destinée aux élèves des cycles primaire et secondaire.