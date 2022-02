RCA: La MINUSCA change de direction

La Rwandaise Valentine Rugwabiza a été nommée, ce jeudi, nouveau Représentant spécial des Nations Unies pour la République centrafricaine (RCA) et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée de l’ONU pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Elle entrera officiellement en fonction en avril prochain, et prendra la relève du Sénégalais Mankeur Ndiaye, en fonction depuis 2019. Mme Rugwabiza est une habituée du système des Nations Unies et des questions de développement et de sécurité en Afrique. Elle est, depuis 2016, la Représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies et Ambassadrice non résidente du Rwanda en Colombie et en Jamaïque.

Elle était, auparavant, ministre des Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est et membre de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est.

Valentine Rugwabiza prend les commandes de la MINUSCA à un moment où les relations sont assez tendues entre cette Mission onusienne et le Gouvernement de la Centrafrique. Quatre soldats de cette mission ont été arrêtés cette semaine à Bangui et soupçonnés de tentative d’assassinat contre le Chef de l’Etat, Faustin-Archange Touadéra. Ils ont été libérés 48 heures plus tard.