Le Maroc à l’honneur lors des African Banker Awards 2025

Le Royaume du Maroc a été primé officiellement ce 1er juin à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la 19è édition des African Banker Awards qui se tiennent annuellement en marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD).

La ministre marocaine de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui a été sacrée lors de ces Awards «Meilleure ministre des Finances de l’année 2025» en guise de reconnaissance des efforts consentis par son pays en Afrique «en matière de diversification économique».

Mme Nadia Fettah Alaoui a été également «reconnue Ministre des Finances de l’année pour sa gestion macroéconomique rigoureuse», ont précisé les organisateurs de cet événement.

L’attribution de cette distinction avait été annoncée officiellement dans l’après-midi du samedi 30 mai. Elle a été suivie ensuite de la cérémonie solennelle d’attribution des Awards devant 500 hauts dirigeants des banques et de la finance en Afrique.

Les African Banker Awards récompensent depuis 19 ans l’excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire africain en mettant en lumière les réalisations de personnalités et d’institutions financières qui transforment le secteur, et contribuent au développement économique et à l’inclusion financière en Afrique.