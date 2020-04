Coronavirus : Tripoli et l’ouest de la Libye en confinement pour dix jours

La capitale libyenne, Tripoli, ainsi que toutes les zones du pays contrôlées par le gouvernement d’union nationale (GNA), entrent en confinement pour dix jours à compter de ce vendredi 17 avril 2020.

Comme dans les autres pays du monde, cette mesure de confinement vise à endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus. Elle ne s’appliquera pas à l’est du pays contrôlé par les forces du maréchal Khalifa Haftar, ainsi qu’à une grande partie désertique du Sud qui échappe au contrôle des deux camps rivaux.

Pendant ce confinement, les hypermarchés seront fermés, mais « les boutiques et commerces de proximité resteront ouverts entre 5 h et 10 h GMT » et il sera permis à chacun de faire des courses, indique le GNA dans un communiqué.

Avec 49 contaminations, 11 guérisons et 1 décès, le coronavirus est pour le moment ce qui fait le plus de mal à la Libye, comparé au conflit armé entre le GNA et le maréchal Khalifa Haftar qui a fait jusqu’ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils, ainsi que plus de 200.000 déplacés.

Mais la situation humanitaire risque de s’aggraver davantage dans ce pays en cas d’une propagation plus large de la pandémie du Covid-19. Mercredi, le ministre libyen de la Santé, Ehmed Ben Omar, a estimé devant la presse que la situation sanitaire en Libye n’était « pas très mauvaise », mais « pas rassurante non plus ».