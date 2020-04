Covid-19 : Plus d’un million de contaminations dans le monde en deux semaines

La contamination au Covid-19 (coronavirus) a fortement progressé dans le monde ces dernières semaines, passant de 1.017.693 cas le vendredi 03 avril, à 2.159.450 cas ce vendredi 17 avril et le nombre de décès a également suivi cette courbe ascendante pour atteindre aujourd’hui 145.568 cas contre 53.164 décès il y a quatorze jours.

L’Europe a dépassé ce jeudi 16 avril, le seuil des 90.000 morts, soit plus de 65 % des décès au niveau mondial. Le vieux continent reste «dans l’œil de cyclone» en dépit de «signes encourageants» observés dans certains pays, a estimé la branche Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Aux Etats-Unis d’Amérique, la barre des 30.000 morts liés au coronavirus a été franchie ce jeudi. Le pays a connu 4.491 décès supplémentaires ces dernières 48 heures, enregistrant jeudi soir, le bilan quotidien le plus élevé avec 2.569 morts en 24 heures. Mais il est très probable que ce chiffre inclut des cas de morts «probablement liées» au Covid-19, qui n’avaient pas été initialement comptabilisées comme tel.

Pendant ce temps, en Chine, les marchés de rue ont rouvert ce jeudi à Wuhan, quatre mois après l’apparition du Covid-19 dans cette cité du centre du pays.

L’Espagne, le Danemark, l’Allemagne et la Suisse ont de leur côté annoncé un plan de déconfinement progressif qui pourrait être appliqué dès le 27 avril prochain.

En Afrique, la pandémie ne faiblit pas non plus. Au 16 avril 2020, le continent comptait 17.701 cas confirmés dont 911 décès, selon les chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.