L’Algérie assouplie le confinement durant le mois de Ramadan

Le gouvernement a décidé d’alléger le confinement imposé depuis fin mars et ce durant mois sacré de Ramadan (jeûne) qui a débuté ce vendredi 23 avril, sous le spectre de la pandémie du coronavirus.

Dans le cadre de cet allègement, le confinement partiel appliqué à partir de 15H00 dans neuf wilayas (provinces) du pays, sera désormais en vigueur de 17H00 à 07H00 du matin, alors que la mesure de confinement total dans la wilaya de Blida (l’épicentre de l’épidémie) est levée pour être soumise au régime de confinement partiel de 14H00 à 07H00.

Cette mesure d’assouplissement a été décidée «après concertation avec le Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du COVID-19, faisant ressortir une stabilisation de la situation sanitaire», a annoncé un communiqué des services du Premier ministre.

Les autres mesures de lutte contre la pandémie restent en vigueur en Algérie, à savoir la fermeture des frontières, l’arrêt des cours pour les écoliers et étudiants, la suspension des transports publics, la fermeture des cafés et restaurants ainsi que des mosquées et des infrastructures culturelles et sportives.

Le dernier bilan de la pandémie en Algérie fait état de 3.007 patients positifs au Covid-19, dont 1.355 guérisons et 407 décès.