Le 60 anniversaire de l’indépendance du Togo s’éclipse devant le Coronavirus

Le Togo célèbre ce lundi 27 avril, le 60ème anniversaire de son indépendance dans la stricte sobriété, à cause de la pandémie du coronavirus qui touche le pays.

Ce dimanche, le président togolais Faure Gnassingbé a procédé à la traditionnelle réanimation de la flamme de l’indépendance à Lomé, en présence des présidents des institutions de la République et d’un public très restreint.

Contrairement au programme habituel, la célébration de cet anniversaire s’est faite sans le traditionnel défilé militaire et civil, et les réjouissances publiques, à cause de l’état d’urgence sanitaire qui interdit le rassemblement de plus de 100 personnes et impose une distanciation sociale. En lieu et place, il y a eu lieu une prise d’armes au Palais présidentiel, en présence du chef de l’Etat.

Au 26 avril 2020, le Togo comptait 98 personnes testées positives au Covid-19. Mais le pays connaît un taux de guérison assez rassurant, avec 62 patients guéris, soit plus de 63% des cas. Le pays dénombre néanmoins 06 décès liés au coronavirus.