Le président Filipe Nyusi accuse les médias d’amplifier l’insécurité au nord du Mozambique

Le président du Mozambique, Filipe Nyusi juge inéquitable le traitement que les médias font des informations concernant la situation sécuritaire dans la province de Cabo Delgado au nord du pays, où des insurgés sèment le trouble depuis quelques années.

« Parmi les menaces à notre unité et à notre ‘’mozambicanité’’, nous regrettons d’une part les tendances croissantes à la désinformation, et d’autre part les tentatives de manipulation de l’opinion publique et des faits et la diffusion de fausses informations à l’aide des réseaux sociaux», a déploré Nyusi dans un discours au 21ème Conseil de coordination du ministère de la Défense nationale à Maputo, la capitale.

Selon le dirigeant mozambicain, les « mensonges » publiés par des médias, dont il n’a pas mentionné les noms, « finissent par profiter délibérément à l’ennemi », c’est à dire aux groupes insurgés à l’origine de violences au nord du pays.