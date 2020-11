Le Malawi produira bientôt du cannabis à des fins médicales

Le Malawi va désormais produire du cannabis à des fins médicales, annoncé ce mercredi, la nouvelle Autorité de régulation de ce secteur.

La production commerciale et la transformation du cannabis à des fins médicales et industrielles a été validée par le parlement malawite en février dernier.

Aujourd’hui, le pays s’apprête à démarrer les activités et plus de 100 demandes de licence d’exploitations sont en cours d’examen. Les droits de licence varient entre 100 à 10.000 dollars par an pour la culture, la vente, le stockage, la distribution de l’une ou l’autre classe de chanvre industriel et médical.

Lilongwe mise beaucoup sur cette nouvelle manne financière dont les retombées devraient dépasser, selon les prévisions, celles du Tabac, jusque-là principale culture d’exportation du Malawi.

Au cours de la saison 2020, la production du tabac au Malawi a chuté de 31,3 %, entraînant une baisse de 26,4 % des revenus globaux du secteur. Cette chute a eu des conséquences dramatiques sur l’entreprise de vente aux enchères de tabac, Auction Holdings Ltd, qui n’a pas payé les salaires au cours des deux derniers mois. L’usage récréatif du cannabis est toujours interdit et pénalisé au Malawi.