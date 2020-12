Le ministre gabonais de l’Economie démissionne après des soupçons de corruption

Le ministre gabonais de l’Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, vient de démissionner de ses fonctions suite à des suspicions de mauvaise gestion et de corruption qui pèsent sur lui.

Mi-septembre, un rapport de mission conjoint des Douanes, du Trésor et des Impôts rapportait que 9 milliards de francs CFA de dettes des sociétés pétrolières françaises Total Gabon et Perenco avaient été tout simplement annulées sur instructions du Ministre Ogandaga. Perenco et Total Gabon étaient redevables chacun d’eux, de la somme de 4,5 milliards de francs CFA.

Le ministre aurait donc accordé des abattements qui ont permis à Total de verser 700 millions de francs CFA seulement sur 4 milliards et demi et Perenco n’a payé que 150 millions de francs CFA. Ces énormes réductions ont choqué l’opinion publique qui soupçonne le ministre d’avoir perçu des rétro-commissions. Le scandale a été largement relayé dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué officiel ce mardi, le Président Ali Bongo Odimba dit avoir accepté la démission du ministre et a désigné Nicole Jeanine RobotyMbou, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie et de la Relance pour «assurer le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau Ministre» de l’Economie et des Finances.

Reste à savoir si cette affaire de corruption aura une suite devant les tribunaux et si les compagnies pétrolières payeront le solde de leur dette.