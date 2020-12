Le Zimbabwéen RaisedonZenenga nommé coordinateur de la mission onusienne en Libye

Le Zimbabwéen RaisedonZenengaa été nommé ce jeudi par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au poste de Sous-secrétaire général et coordinateur de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MINUL).

Le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric a déclaré à la presse que RaisedonZenenga a été choisi pour son « expérience diverse et substantielle dans le soutien aux processus politiques et à la médiation ainsi que ses compétences avérées dans la gestion d’opérations de paix complexes ».

L’ONU reconnait également au Zimbabwéen «une expérience significative» dans le travail avec le Gouvernement et d’autres acteurs clés dans des situations de conflit et de post-conflit. «Il a plus de 30 ans d’expérience au sein des Nations Unies, du gouvernement et du service diplomatique», apprécie M. Dujarric.

Le nouveau poste de M. Zenenga a été établi par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 2542 (2020). Avant sa nomination, il était, depuis 2014, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU au sein de la Mission des Nations Unies pour l’assistance en Somalie (MANUSOM).