L’élection présidentielle au Bénin fixée au 11 avril 2021

Les Béninois iront aux urnes le 11 avril 2021 pour l’élection du Président de la République, selon le calendrier électoral dévoilé ce 29 décembre par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le calendrier de la CENA prévoit le dépôt des candidatures pour la période du 1er au 04 février 2021, précédée, le 12 janvier, de la publication de la liste des pièces que les différents candidats à l’élection présidentielle doivent fournir dans leur dossier. Le fichier électoral sera connu le 27 janvier 2021.

La campagne électorale débutera le 26 mars 2021 pour le premier tour de la présidentielle prévue pour le 11 avril et dont les résultats définitifs devraient être connus au plus tard le 25 du mois. Si aucun candidat n’obtient la majorité requise au premier tour, un second tour sera organisé, dans les 15 jours, entre les deux candidats arrivés en tête.

Mardi, un collectif des partis politiques de l’opposition du Bénin a demandé au président Patrice Talon de convoquer en urgence une « assise nationale », afin de réexaminer les conditions d’implication de tous les acteurs politiques du pays dans l’organisation de ces élections. «Il n’est pas possible d’organiser des élections transparentes et équitables sans revoir la composition des institutions de la République pour associer l’opposition, suivant l’esprit de la Conférence nationale de février 1990 qui a présidé à la bonne marche, dans la paix, des institutions dans notre pays depuis plus de 30 ans», ont-ils souligné dans une déclaration conjointe.